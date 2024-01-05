МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Стремление вторгнуться в Россию, независимо от времени года, всегда было плохой затеей, заявил известный американский предприниматель Илон Маск. Илон Маск предупредил о главной угрозе человечеству

Так он отреагировал на пост в принадлежащей ему соцсети X, высмеивающий вторжение Наполеона Бонапарта в Россию в 1812 году, которое закончилось бегством французской армии с наступлением зимы. "Не таким уж и умным был Наполеон", — гласил пост.

Маск ответил смеющимся смайликом и поставил под сомнение как таковую целесообразность вторжения в Россию, вне зависимости от времени года.

"Просто не вторгайтесь в Россию. Это никогда не было удачной затеей", — написал предприниматель.