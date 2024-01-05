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Илон Маск оценил "затею" вторгнуться в Россию
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Стремление вторгнуться в Россию, независимо от времени года, всегда было плохой затеей, заявил известный американский предприниматель Илон Маск. Так он отреагировал на пост в... ПРАЙМ, 05.01.2024
общество , новости, сша, илон маск, россия, вторжение, мнение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Стремление вторгнуться в Россию, независимо от времени года, всегда было плохой затеей, заявил известный американский предприниматель Илон Маск.
Так он отреагировал на пост в принадлежащей ему соцсети X, высмеивающий вторжение Наполеона Бонапарта в Россию в 1812 году, которое закончилось бегством французской армии с наступлением зимы. "Не таким уж и умным был Наполеон", — гласил пост.
Маск ответил смеющимся смайликом и поставил под сомнение как таковую целесообразность вторжения в Россию, вне зависимости от времени года.
"Просто не вторгайтесь в Россию. Это никогда не было удачной затеей", — написал предприниматель.