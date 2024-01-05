МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Бывший президент США Билл Клинтон, который фигурирует в деле скончавшегося в тюрьме финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле детьми с целью их сексуальной эксплуатации, угрожал журналистам, требуя не писать материалы о деятельности Эпштейна. Об этом говорится в опубликованной судом переписке правозащитницы Вирджинии Джуффре. Свидетельница по делу Эпштейна раскрыла шокирующие данные о Билле Клинтоне

"Когда я вчера проводила исследование в (журнале — прим. ред.) Vanity Fair, меня обеспокоило, что они могут написать обо мне, учитывая, что Билл Клинтон приходил в Vanity Fair и угрожал им, (требовал — прим. ред.) не писать статьи о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации о его хорошем друге Джеффри Эпштейне", — следует из одного из писем Джуффре, которое датировано маем 2011 года.

Суд в США ранее предал гласности судебный документ с перечнем лиц, фигурирующих в деле Эпштейна. Согласно этому документу, свидетельница заявила, что экс-президент "любит молоденьких девушек". Подруга Эпштейна Гилейн Максвелл, которую осудили за пособничество в принуждении к проституции, "упоминала тесные личные связи Клинтона и Эпштейна", бывший президент назван "ключевым человеком, который может предоставить информацию о своих тесных взаимоотношениях с Эпштейном".

При этом правозащитница Вирджиния Джуффре, заявлявшая, что в молодости пострадала от действий Эпштейна, говорила, что слышала от Максвелл, как та лично летала на вертолете с Клинтоном на остров финансиста. Сама Джуффре, однако, эти слова не подтвердила, подчеркнув, что Максвелл была склонна к фантазированию.

Пребывание Клинтона на посту президента США (1993 — 2001 годы) ознаменовалось громким скандалом в 1998 году, когда был обнародован факт сексуальных отношений с ним 22-летней сотрудницы Белого дома Моники Левински.

Новость о публикации списка ранее вызвала общественный интерес, поскольку дело Эпштейна породило многочисленные теории заговора о возможной причастности богатых и влиятельных лиц к сутенерству.

Эпштейну в США было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю — до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав показания Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, позже он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.