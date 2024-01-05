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ГА ООН обсудит, почему США заблокировали российскую поправку в Совбезе
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Генассамблея ООН проведет пленарное заседание 9 января после того, как США заблокировали в Совете безопасности российскую поправку к резолюции по Газе, сообщается в письме... ПРАЙМ, 05.01.2024
общество , новости, генассамблея оон, заседание, сша, россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Генассамблея ООН проведет пленарное заседание 9 января после того, как США заблокировали в Совете безопасности российскую поправку к резолюции по Газе, сообщается в письме председателя сессии ГА ООН Дэнниса Фрэнсиса.
СБ ООН принял 22 декабря резолюцию о содействии расширению доставки гумпомощи в сектор Газа. Перед этим Россия предложила к ней поправку, призывающую к немедленной приостановке боевых действий в анклаве. Против поправки голосовали лишь США. Воздержались Швейцария, Великобритания, Албания и Япония. За внесение поправки в резолюцию голосовали остальные 10 членов Совбеза.
"Имею честь сообщить, что после вето, наложенного одним постоянным членом на <…> заседании Совета безопасности 22 декабря 2023 года <…>, я созову 9 января в 10.00 (18.00 мск — ред.) пленарное заседание Генеральной Ассамблеи для проведения дебатов по ситуации, в отношении которой было наложено вето", — написал Фрэнсис.