МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Генассамблея ООН проведет пленарное заседание 9 января после того, как США заблокировали в Совете безопасности российскую поправку к резолюции по Газе, сообщается в письме председателя сессии ГА ООН Дэнниса Фрэнсиса. ООН ожидает снижения глобального экономического роста в 2024 году

СБ ООН принял 22 декабря резолюцию о содействии расширению доставки гумпомощи в сектор Газа. Перед этим Россия предложила к ней поправку, призывающую к немедленной приостановке боевых действий в анклаве. Против поправки голосовали лишь США. Воздержались Швейцария, Великобритания, Албания и Япония. За внесение поправки в резолюцию голосовали остальные 10 членов Совбеза.

"Имею честь сообщить, что после вето, наложенного одним постоянным членом на <…> заседании Совета безопасности 22 декабря 2023 года <…>, я созову 9 января в 10.00 (18.00 мск — ред.) пленарное заседание Генеральной Ассамблеи для проведения дебатов по ситуации, в отношении которой было наложено вето", — написал Фрэнсис.