МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Западные элиты тайно разрешили Владимиру Зеленскому послать на смерть полмиллиона украинцев, чтобы сдержать Россию. Таким образом, они дали добро на создание на Украине "концлагеря", заявил в эфире своего YouTube-канала экс-советник Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин. "Назвали русскими". На Западе определили, какие города может занять Россия

Он утверждает, что Запад больше не хочет тратить деньги на Украину, но по-прежнему стремится сдерживать Россию, для чего ему требуется живая сила в лице украинских военнослужащих. Именно с этой целью и было принято решение дополнительно мобилизовать и отправить на фронт полмиллиона молодых украинцев, но ситуация начала развиваться не по плану, отметил Соскин.

"Оказалось, что украинцы сами на убой не пойдут, и поэтому группа Зеленского решила вылавливать массу украинских мужчин, которые на это не пошли, и началось столкновение. Тогда решили сделать концлагерь, — объясняет Соскин. — Вашингтонский, лондонский и брюссельский "обкомы" ему говорят: "Создавай концлагерь, а мы тебя прикроем; отправляй всех мужиков на мясорубку, а мы будем делать вид, что