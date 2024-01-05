2024-01-05T06:30:00+03:00
2024-01-05T07:19:54+03:00
2024-01-05T06:30:00+03:00
2024
https://1prime.ru/society/20240105/842733342.html
В Киеве обвинили Запад в создании на Украине "концлагеря"
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Западные элиты тайно разрешили Владимиру Зеленскому послать на смерть полмиллиона украинцев, чтобы сдержать Россию. Таким образом, они дали добро на создание на Украине... ПРАЙМ, 05.01.2024
новости, общество , украина, запад, мобилизация, россия, сдерживание
https://cdnn.1prime.ru/images/83666/32/836663296.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83666/32/836663296.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83666/32/836663295.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83666/32/836663295.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83666/32/836663287.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83666/32/836663287.jpg
https://1prime.ru/society/20240105/842732474.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Западные элиты тайно разрешили Владимиру Зеленскому послать на смерть полмиллиона украинцев, чтобы сдержать Россию. Таким образом, они дали добро на создание на Украине "концлагеря", заявил в эфире своего YouTube-канала экс-советник Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин.
Он утверждает, что Запад больше не хочет тратить деньги на Украину, но по-прежнему стремится сдерживать Россию, для чего ему требуется живая сила в лице украинских военнослужащих. Именно с этой целью и было принято решение дополнительно мобилизовать и отправить на фронт полмиллиона молодых украинцев, но ситуация начала развиваться не по плану, отметил Соскин.
"Оказалось, что украинцы сами на убой не пойдут, и поэтому группа Зеленского решила вылавливать массу украинских мужчин, которые на это не пошли, и началось столкновение. Тогда решили сделать концлагерь, — объясняет Соскин. — Вашингтонский, лондонский и брюссельский "обкомы" ему говорят: "Создавай концлагерь, а мы тебя прикроем; отправляй всех мужиков на мясорубку, а мы будем делать вид, что