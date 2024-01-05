МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Армия КНДР в пятницу с 9.00 в течение двух часов провела более 200 выстрелов береговой артиллерии в районе южнокорейских островов Пэннёндо и Ёнпхёндо, но с южнокорейской стороны ущерба не зафиксировано, все снаряды упали на северокорейской территории, передает агентство Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что на островах Ёнпхёндо была объявлена эвакуация жителей по просьбе южнокорейских военных в связи с "провокацией" КНДР.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, северокорейские войска с 9.00 (3.00 мск) в пятницу в течение двух часов провели более чем 200 выстрелов в район к северу от островов Пэннёндо и Ёнпхёндо в Жёлтом море.

Отмечается, что в результате этого действия не было зафиксировано ни жертв, ни ущерба среди гражданских лиц и вооруженных сил Южной Кореи, а место падения снарядов находилось к северу от Северной границы ограниченной линии на море (NLL), как называется де-факто межкорейская морская граница.

Агентство отмечает, что по военному соглашению между Южной и Северной Кореей от 19 сентября 2018 года была установлена морская демилитаризованная зона была для предотвращения военных столкновений в районах вокруг NLL в Желтом и Восточном морях. Проведение артиллерийской стрельбы и морских маневров в этой зоне нарушает условия военного соглашения, подчеркивает агентство.

Последний раз КНДР проводила стрельбу артиллерии в морской демилитаризованной зоне 6 декабря 2022 года в районе уездов Косон и Кымган в провинции Канвондо.