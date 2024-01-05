2024-01-05T09:10:34+03:00
2024-01-05T09:10:34+03:00
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Залужный вышел из себя во время обсуждения закона о мобилизации
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Во время обсуждения в Верховной Раде закона о мобилизациии на Украине главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вел себя крайне эмоционально, сообщает издание NV.ua. "Мне нужны люди... ПРАЙМ, 05.01.2024
общество , новости, в мире, россия, украина, валерий залужный, всу
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Во время обсуждения в Верховной Раде закона о мобилизациии на Украине главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вел себя крайне эмоционально, сообщает издание NV.ua.
"Мне нужны люди. <…> Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей, или вы идите сражайтесь, если не обеспечите", — заявил украинский военачальник.
Ранее украинский парламентарий Марьяна Безуглая рассказала о подготовке законопроекта о мобилизации, который, в частности, предполагает отмену отсрочки от призыва на военную службу студентов призывного возраста, получающих второе и третье высшее образование, также предлагает сузить круг лиц, имеющих право на отсрочку от призыва по уходу за инвалидами. Также он предлагает снизить предельный призывной возраст с 27 до 25 лет, отменить срочную службу, ввести базовую общевойсковую подготовку сроком до трех месяцев для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет и предоставить отпуск 90 дней без разделения на части тем, кто служит более 24 месяцев, из них 12 месяцев в зоне боевых действий.