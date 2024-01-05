МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Во время обсуждения в Верховной Раде закона о мобилизациии на Украине главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вел себя крайне эмоционально, сообщает издание NV.ua. На Украине сильно замедлилась мобилизация, сообщили в Верховной раде

"Мне нужны люди. <…> Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей, или вы идите сражайтесь, если не обеспечите", — заявил украинский военачальник.

Ранее украинский парламентарий Марьяна Безуглая рассказала о подготовке законопроекта о мобилизации, который, в частности, предполагает отмену отсрочки от призыва на военную службу студентов призывного возраста, получающих второе и третье высшее образование, также предлагает сузить круг лиц, имеющих право на отсрочку от призыва по уходу за инвалидами. Также он предлагает снизить предельный призывной возраст с 27 до 25 лет, отменить срочную службу, ввести базовую общевойсковую подготовку сроком до трех месяцев для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет и предоставить отпуск 90 дней без разделения на части тем, кто служит более 24 месяцев, из них 12 месяцев в зоне боевых действий.