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Садовник Эпштейна разоткровенничался о британском принце Эндрю
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Садовник финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле несовершеннолетними, Хуан Алесси заявлял на допросе, что британский принц Эндрю неделями оставался в доме Эпштейна во... ПРАЙМ, 06.01.2024
новости, общество , сша, джеффри эпштейн, великобритания, принц эндрю
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МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Садовник финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле несовершеннолетними, Хуан Алесси заявлял на допросе, что британский принц Эндрю неделями оставался в доме Эпштейна во Флориде, следует из обнародованных протоколов допроса.
Эпстину в США было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю, что предполагает до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав показания Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, позже он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
"Принц Эндрю проводил с нами недели", — заявил на одном из допросов Алесси.
По его словам, принц Эндрю в доме Эпштейна в Палм-Бич "получал массажи" регулярно.
Супруга принца однажды тоже была в доме финансиста во Флориде, заявил садовник, отметив, что она не оставалась на ночь и массаж ей не делали.
Суд в США продолжает обнародовать документы по делу против Эпштейна.