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Трамп пообещал восстановить на планете мир с помощью силы
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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах восстановит на Земле мир "через силу". В ходе выступления перед сторонниками в... ПРАЙМ, 06.01.2024
общество , новости, сша, дональд трамп, планета земля, мир, сила
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах восстановит на Земле мир "через силу".
В ходе выступления перед сторонниками в Айове, экс-президент торжественно пообещал: "Мы восстановим мир с помощь силы на всей нашей планете".
Вместе с тем Трамп отметил, что среди других кандидатов лишь он на президентских выборах в Соединенных Штатах в 2024 году может предотвратить третью мировую войну, к которой, как он считает, близко человечество.