МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах восстановит на Земле мир "через силу". Трамп может заблокировать помощь Украине, предупредили в сенате США

В ходе выступления перед сторонниками в Айове, экс-президент торжественно пообещал: "Мы восстановим мир с помощь силы на всей нашей планете".

Вместе с тем Трамп отметил, что среди других кандидатов лишь он на президентских выборах в Соединенных Штатах в 2024 году может предотвратить третью мировую войну, к которой, как он считает, близко человечество.