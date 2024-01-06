Inews: Британия собирает тайное досье по политическим позициям Дональда Трампа
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Власти Великобритании собирают досье по политическим позициям экс-президента США Дональда Трампа на случай его переизбрания на президентский пост, пишет британское издание Inews, ссылаясь на неназванные источники.
Сообщается, что внешнеполитическое ведомство Туманного Альбиона инициировало сбор разведывательной информации по теме возможного влияния второго президентского срока Трампа на Великобританию в ряде областей.
"Дипломаты МИД отвечают за составление папки о Трампе, — пишет Inews, — в которой подробно излагаются его последние позиции по ключевым вопросам, затрагивающим Великобританию". Среди этих вопросов указываются, в частности, украинский конфликт, тема Ближнего Востока и мировая торговля.
Источники из дипломатических кругов объяснили Inews, что британским властям требуется разработать планы на экстренный случай, чтобы защититься от "угроз безопасности", которые могут возникнуть в связи с победой Трампа на президентских выборах.
Сообщается и о том, кто играет главные роли в составлении досье. Ссылаясь на те же дипломатические источники, авторы статьи утверждают, что ключевыми фигурами в этом вопросе выступают посол Великобритании в Вашингтоне Карен Пирс, а также представители Британии в Североатлантическом альянсе и ООН.
"Карен будет много делиться информацией о том, что она собирает (для досье — прим. ред.)", — отметил один из источников.
Выборы на пост президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Согласно опросам, Трамп на сегодняшний день является явным фаворитом праймериз Республиканской партии. Ожидается, ему будет противостоять действующий президент США Джо Байден.
https://1prime.ru/society/20240106/842736964.html