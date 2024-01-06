МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Власти Великобритании собирают досье по политическим позициям экс-президента США Дональда Трампа на случай его переизбрания на президентский пост, пишет британское издание Inews, ссылаясь на неназванные источники. Трамп пообещал восстановить на планете мир с помощью силы

Сообщается, что внешнеполитическое ведомство Туманного Альбиона инициировало сбор разведывательной информации по теме возможного влияния второго президентского срока Трампа на Великобританию в ряде областей.

"Дипломаты МИД отвечают за составление папки о Трампе, — пишет Inews, — в которой подробно излагаются его последние позиции по ключевым вопросам, затрагивающим Великобританию". Среди этих вопросов указываются, в частности, украинский конфликт, тема Ближнего Востока и мировая торговля.

Источники из дипломатических кругов объяснили Inews, что британским властям требуется разработать планы на экстренный случай, чтобы защититься от "угроз безопасности", которые могут возникнуть в связи с победой Трампа на президентских выборах.

Сообщается и о том, кто играет главные роли в составлении досье. Ссылаясь на те же дипломатические источники, авторы статьи утверждают, что ключевыми фигурами в этом вопросе выступают посол Великобритании в Вашингтоне Карен Пирс, а также представители Британии в Североатлантическом альянсе и ООН.

"Карен будет много делиться информацией о том, что она собирает (для досье — прим. ред.)", — отметил один из источников.

Выборы на пост президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Согласно опросам, Трамп на сегодняшний день является явным фаворитом праймериз Республиканской партии. Ожидается, ему будет противостоять действующий президент США Джо Байден.