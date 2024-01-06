МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Страхи Запада и Украины, связанные с упадком сил, начали сбываться, — такое мнение в статье для чешского издания iDNES высказал обозреватель Маттиас Мюллер. В Литве признали, что Украина не добилась ожидаемых результатов

"То, чего так боялись Украина и Запад, началось, — утверждает обозреватель. — После обнадеживающих первоначальных результатов украинской обороны наступил упадок сил".

Он констатирует, что в связи с неспособностью американского президента Джо Байдена договориться с конгрессом о новом пакете помощи и ставшими призрачными перспективами вступления Украины в Европейский союз, Киев потерял двух важнейших спонсоров.

По словам Мюллера, "Владимир Зеленский, оставшись без двух крупнейших спонсоров украинской обороны, старается найти новые решения". Но журналист тут же признает, что к сегодняшнему дню уже всем стало абсолютно очевидно, что позиция Украины слабеет, а Россия становится сильнее, о чем, как бы невзначай отмечает обозреватель, теперь говорят и американские эксперты.

"Американские эксперты подчеркивают, что у Российской Федерации сейчас больше солдат, ракет, боеприпасов, а также дронов" — констатирует Мюллер и добавляет, что особенно отчетливо превосходство России проявилось в самом конце 2023 года, когда российские войска нанесли невероятно мощные удары.

Как передавало Минобороны РФ, за последнюю неделю 2023 года российские войска нанесли по территории Украины 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками.