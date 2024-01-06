МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Редакция The Financial Times составила собственные прогнозы на 2024 год. В частности, издание предсказывает, что Дональд Трамп не станет президентом США, а Урсула фон дер Ляйен, наоборот, переизберется на пост главы ЕК, что соцсеть Х Илона Маска обанкротится, Запад продолжит финансировать Украину, а война между Израилем и ХАМАС не перерастет в полномасштабный региональный конфликт. В Великобритании дали "страшный" прогноз по Украине на 2024 год

Дональд Трамп, как считают в FT, во-первых, "проведет самую грязную за всю историю президентских выборов в США" кампанию против Джо Байдена. А во-вторых, он все равно проиграет, поскольку перед выборами его признают виновным в уголовных преступлениях как минимум в одном из четырех судебных процессов.

Война между Израилем и ХАМАС, по мнению редакции издания, не выльется в полномасштабный региональный конфликт, поскольку этого не хотят ни США, ни Иран.

В то же время издание прогнозирует, что ожидаемая смена власти на Тайване не спровоцирует китайский удар. В качестве аргументов приводится тот факт, что лидер январской президентской гонки Лай Циндэ от правящей Демократической прогрессивной партии ясно дал понять, что не намерен давать Пекину ни малейшего повода для нападения. При этом руководство Китая, как считает газета, рассчитывает принудить Тайвань к объединению, не прибегая к открытым боевым действиям.

Между тем Запад продолжит финансировать Украину, уверены в FT. Эта уверенность зиждется на том, что администрация Джо Байдена демонстрирует полную решимость оказывать Киеву дальнейшую помощь. А помимо этого, редакция обращает внимание, что лидеры Евросоюза активно ищут способ (и, вероятно, найдут) обойти наложенное Венгрией вето на пакет помощи в размере 50 млрд евро. При этом отмечается, что на "Киев обрушится усиленное давление, чтобы заставить его начать переговоры с Москвой".

При этом издание пророчит переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на второй срок на пост главы Еврокомиссии, хотя и не без труда. В FT уверены, что ее правоцентристская "Европейская народная партия имеет все шансы сохранить пост президента, даже ценой более тесного сотрудничества с евроскептиками". И на сегодняшний день, считают авторы прогноза, фон дер Ляйен является сильнейшим из кандидатов от Европейской народная партии.

А социальная сеть Х Илона Маска, по прогнозу издания, должна обанкротиться. Здесь прогнозисты учитывают "крах Х на рекламном фронте и провал попыток привлечь новые источники дохода". Исходя из этого предполагается, что Маск "может оказаться настолько безбашенным, что попытается провести компанию через банкротство — в надежде выйти в дамки".