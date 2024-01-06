МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. В Украинском селе Пушкино администрация отказалась сносить памятник советскому солдату, сообщается в заявлении "неправительственной организации" "Декоммунизация. Украина" в Facebook*. На Украине начали проверку главы "Энергоатома"

Как сказал председатель села Степан Ковач, речь идет о "неизменном и неуклонном общественном мнении жителей Пушкино".

По его словам, данная позиция была подтверждена 24 декабря 2023 года на общем собрании жителей села, где единогласно было решено не демонтировать скульптуру советского солдата и постамент воинам-односельчанам.

В "Декоммунизация. Украина" назвали данное решение "суперкринжовой новостью", "порекомендовав" СБУ "провести профилактический разговор со старостой села и руководством общины".

В декабре во Львовской области уволили старосту села Смыков Виталия Левицкого, который не позволил снести памятник советскому солдату — на монументе была указана фамилия его деда, защищавшего Родину во время Великой Отечественной войны.

Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

В мае 2023 года Верховная рада Украины приняла законопроект, упрощающий снос памятников. Речь идет о поправках в закон "Об охране культурного наследия".

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