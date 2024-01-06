Сенатор: Украина привыкла жить за счет России, поэтому и просит ее активы
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Россия давно содержит Украину, Киев в этому привык, сообщил РИА Новости член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков, комментируя призыв Владимира Зеленского передать Украине замороженные на Западе средства России.
Ранее Зеленский в соцсети X призвал к передаче Украине замороженных на Западе российских активов в качестве "правильного сигнала".
"Вообще, что касается Зеленского и в целом Украины, они, примерно говоря, привыкли жить за счет России", — сказал Цеков.
Сенатор добавил, что большую часть финансирования украинское правительство "разворовывает", а то, что досталось им от Советского Союза — киевские власти "разбазарили".
Цеков объяснил, почему Евросоюз тянет с передачей активов: данная процедура нарушает международное право, лидеры рискуют потерять доверие со стороны других государств мира, которые не входят в этот перечень западной государственности.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.
В МИД России называли заморозку российских активов в Европе воровством.
https://1prime.ru/society/20240106/842739650.html