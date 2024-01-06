МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Россия давно содержит Украину, Киев в этому привык, сообщил РИА Новости член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков, комментируя призыв Владимира Зеленского передать Украине замороженные на Западе средства России. "Россия может ответить". Запад предупредили насчет российских активов

Ранее Зеленский в соцсети X призвал к передаче Украине замороженных на Западе российских активов в качестве "правильного сигнала".

"Вообще, что касается Зеленского и в целом Украины, они, примерно говоря, привыкли жить за счет России", — сказал Цеков.

Сенатор добавил, что большую часть финансирования украинское правительство "разворовывает", а то, что досталось им от Советского Союза — киевские власти "разбазарили".

Цеков объяснил, почему Евросоюз тянет с передачей активов: данная процедура нарушает международное право, лидеры рискуют потерять доверие со стороны других государств мира, которые не входят в этот перечень западной государственности.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.

В МИД России называли заморозку российских активов в Европе воровством.