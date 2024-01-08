МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Один из заводов легковых автомобилей в Германии приостановил работу, протестующие немецкие фермеры заблокировалии все подъезды к предприятию, пишет издание Bild. В Германии начнутся массовые акции протеста фермеров

"Производство сегодня остановлено", — цитирует издание представительницу компании.

Сообщается, что производство, возможно, будет возобновлено во вторник 9 января.

Немецкие фермеры с понедельника начали забастовку по всей Германии и в качестве протеста против мер правительства по экономии бюджета заблокировали своими тракторами ряд автобанов. Протесты проходят практически во всех федеральных землях.

В декабре 2023 года пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт на фоне бюджетного сооющил планы правительства отменить субсидии на дизельное топливо, что принесло бы казне 440 миллионов евро. Также правительство планировало отмену льготного налогообложения транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве, что должно было сэкономить бюджету еще 480 миллионов.

После оглашения данных планов по всей Германии состоялись многочисленные протесты фермеров.

В прошлый четверг Хебештрайт заявил, что правительство Германии вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо для фермеров будет лишь постепенно сокращать данные расходы, а льготы по налогу на транспортные средства для лесного и сельского хозяйства и вовсе не будут отменены. Несмотря на это, глава союза фермеров Германии Йоахим Руквид анонсировал недельную забастовку с 8 января.