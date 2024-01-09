ТОКИО, 9 янв — ПРАЙМ. Количество жертв серии мощных землетрясений, произошедших 1 января в японской префектуре Исикава, превысило 200 человек, сообщает агентство Киодо. со ссылкой на местную администрацию. Япония внесет средства в фонд НАТО на противодронные системы для Украины

В японской префектуре Исикава в первый день 2024 года произошла серия мощных землетрясений магнитудой до 7,6. Им присвоили название "землетрясение на полуострове Ното". Из-за землетрясений объявили угрозу цунами на всем западном побережье Японии, а затем для некоторых районов впервые с 2011 года — угроза большого цунами.

Издание привело данные местной администрации. Отмечается, что больше всего погибших в городах Судзу и Вадзима — 91 и 81 человек соответственно. Общее количество жертв происшествия сейчас составляет 202 человека.

Ранее сообщалось, что 180 человек погибли, 565 — получили ранения, 323 человека не выходят на связь.

В результате землетрясения свыше 1425 домов частично или полностью разрушены. Без воды остаются 59 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава, без света — более 15,5 тысячи домохозяйств. В префектуре Исикава открыты 357 эвакуационных пунктов, число эвакуированных составляет более 28,1 тысячи человек. На месте работают 6300 сотрудников сил самообороны.

Кроме того, после серии подземных толчков на торгово-туристической улице Асаити произошел пожар площадью 48 тысяч квадратных метров. Квартал из 200 жилых домов и магазинов выгорел дотла.