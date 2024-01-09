2024-01-09T10:02:58+03:00
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В Германии назвали сроки завершения украинского конфликта
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Переговоры между Москвой и странами Запада по вопросу урегулирования украинского конфликта могут начаться в 2024 году, заявил в интервью "Известиям" депутат бундестага Маттиас... ПРАЙМ, 09.01.2024
общество , экономика, новости, запад, украина, россия, украинский конфликт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Переговоры между Москвой и странами Запада по вопросу урегулирования украинского конфликта могут начаться в 2024 году, заявил в интервью "Известиям" депутат бундестага Маттиас Моосдорф.
"Я этого ожидаю. Хаосу придет конец — самое позднее после победы Дональда Трампа в Америке", — сказал он.
Парламентарий полагает, что победа Трампа "может стать положительным моментом" и "это великая надежда разумных людей в этом мире".
По словам Моосдорфа, в мире наблюдается усталость от нынешнего президента США Джо Байдена.
Президентские выборы в США должны состояться 5 ноября 2024 года. По данным опросов, Трамп считается явным фаворитом праймериз Республиканской партии. Ожидается, что ему будет противостоять Байден.
Ранее Трамп заявил, что только он среди других кандидатов на выборах 2024 года может предотвратить третью мировую войну, к которой, как он считает, близко человечество. Также он неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта на Украине за 24 часа.