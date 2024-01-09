МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Родственники погибших, а также пострадавшие пассажиры маршрутного такси, попавшего в ДТП в Ставропольском крае, имеют право на страховые выплаты в компании "Альфастрахование", говорится в сообщении Национального союза страховщиков ответственности (НССО). В России придумали технологию противодействия фейковым ДТП

Региональная автоинспекция накануне сообщила, что около 14.00 мск на автодороге Новопавловск — Зольская — Пятигорск вблизи поселка Пятигорский водитель пассажирской "Газели" столкнулся с "Камазом". В момент ДТП в маршрутке находились девять пассажиров. По последним данным, число погибших выросло до восьми включая водителя.

"Родственники погибших, а также пострадавшие пассажиры маршрутного такси, попавшего в ДТП в Ставропольском крае, имеют право на страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП)", — приводятся в сообщении НССО слова президента союза Евгения Уфимцева.

А согласно автоматизированной информационной системе НССО, у перевозчика есть действующий договор ОСГОП, заключенный в "Альфастраховании". В страховой компании подтвердили наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты после признания события страховым случаем.

Уточняется, что для получения страховой выплаты необходимо представить в страховую компанию заявление, документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие факт родства с погибшим, свидетельство о смерти и документы, подтверждающие расходы на погребение, а также документ о произошедшем событии.

Размер страхового возмещения в связи с причинением вреда жизни составляет 2,025 миллиона рублей за каждого погибшего, заключили в НССО.