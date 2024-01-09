СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв — ПРАЙМ. Народ Украины получил уникальный исторический шанс спасти страну от уготовленного США апокалипсического сценария, считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. В Германии назвали сроки завершения украинского конфликта

Ранее экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom выразил мнение, что победа президента США Джо Байдена на выборах 2024 года во многом зависит от ситуации на Украине, поэтому Байден может использовать неожиданные средства ради сохранения своего поста.

"Остановить дальнейшее развитие апокалипсического сценария на Украине, уготовленного ей Вашингтоном, сможет только сам ее многострадальный народ. Украинцы получили уникальный исторический шанс избавиться от западных оков. Для этого нужно сплотиться и свергнуть украинскую хунту, с потрохами купленную и находящуюся в услужении у циничного Запада", — рассказал Шеремет РИА Новости.

Он полагает, что на сегодняшний день США фактически превратили некогда цветущую Украину в свою военную резервацию, "наполненную на все готовыми рабами", из которых сделали "примитивное одноразовое оружие для обслуживания чуждых геополитических интересов".

Ранее президент США Джо Байден в своей статье для Washington Post писал, что конфликты на Украине и на Ближнем Востоке могут обернуться огромным прогрессом миру. До этого глава Белого дома в обращении к нации называл поддержку Киева и Тель-Авива "разумной инвестицией", которая принесет дивиденды новому поколению.