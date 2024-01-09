МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о принятии в российское гражданство американского боксера Кевина Джонсона, следует из документа, опубликованного на официальном портале размещения правовой информации. Путин подписал закон о приеме в гражданство служащих в ВС РФ иностранцев

Ранее американский спортсмен заявил о намерении стать гражданином Российской Федерации, а также сменить имя на Кевин Владимирович.

На счету боксера 60 боев на профессиональном ринге (36 побед, 22 поражения, 2 ничьих), в 2009 году он уступил в поединке за пояс Всемирного боксерского совета (WBC) украинцу Виталию Кличко.

Ранее в российское гражданство был принят канадский нападающий петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Брендан Лайпсик.

Глава государства также предоставил гражданство учредителю польской агрокомпании "Романовски агро" Роману Романовски и американскому журналисту и ведущему политического ток-шоу на англоязычном телеканале RT Питеру Лавеллю.