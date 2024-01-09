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Путин предоставил российское гражданство американскому боксеру
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Президент России Владимир Путин подписал указ о принятии в российское гражданство американского боксера Кевина Джонсона, следует из документа, опубликованного на официальном... ПРАЙМ, 09.01.2024
общество , новости, россия, гражданство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о принятии в российское гражданство американского боксера Кевина Джонсона, следует из документа, опубликованного на официальном портале размещения правовой информации.
Ранее американский спортсмен заявил о намерении стать гражданином Российской Федерации, а также сменить имя на Кевин Владимирович.
На счету боксера 60 боев на профессиональном ринге (36 побед, 22 поражения, 2 ничьих), в 2009 году он уступил в поединке за пояс Всемирного боксерского совета (WBC) украинцу Виталию Кличко.
Ранее в российское гражданство был принят канадский нападающий петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Брендан Лайпсик.
Глава государства также предоставил гражданство учредителю польской агрокомпании "Романовски агро" Роману Романовски и американскому журналисту и ведущему политического ток-шоу на англоязычном телеканале RT Питеру Лавеллю.