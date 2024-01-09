МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Президентом группы "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) избран Сергей Каратаев, говорится в сообщении компании. Чехия попросила ЕС продлить период исключения из санкций против НЛМК

"Акционеры ПАО "НЛМК" на состоявшемся 6 января 2024 года внеочередном общем собрании приняли решение об избрании Сергея Каратаева на пост президента (председателя правления) группы НЛМК", — говорится в релизе.

Каратаев на протяжении более 20 лет входил в состав органов управления ряда крупнейших российских и международных компаний, включая "Первую грузовую компанию" (ранее возглавлял), НЛМК (бывший старший вице-президент), Novartis International AG, "Ростсельмаш", где занимал высшие руководящие и финансовые позиции, входил в составы советов директоров.

Как сообщали ранее в НЛМК, решение избрать нового главу группы было плановым, в рамках ротации, связанной с завершением ее очередного стратегического цикла (был рассчитан на период 2018-2023 годов). Предыдущий глава компании Григорий Федоришин, который работает в НЛМК с 2011 года, останется членом совета директоров.

Новолипецкий металлургический комбинат — крупнейший в России производитель стали, основная производственная площадка группы НЛМК. Производственные активы компании расположены в РФ, Европе и США. Совокупные мощности по производству стали компании превышают 14,5 миллиона тонн в год.