МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Заявление в Верховной раде о политической смерти Владимира Зеленского связано с подготовкой его конкурентов к президентским выборам. Такое мнение выразил политолог, политический обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов.

Глава ДНР Денис Пушилин

Пушилин ответил на вопрос касательно "преемников" Зеленского

Ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко заявил, что Зеленский "политически уже умер" и больше не будет президентом.

По мнению Корнилова, такие заявления являются следствием того, что целый ряд деятелей, представляющих себя в качестве некоей альтернативы Зеленскому, готовится к выборам.

"Несмотря на то, что в Киеве говорили, что в условиях военного времени выборов быть не должно, тем не менее, судя по активности давно подзабытых сбитых летчиков вроде Порошенко, Тимошенко, Кличко и целого ряда других деятелей, представляющих себя в качестве некоей альтернативы Зеленскому, к выборам там все-таки готовятся. И особенно готовится бывшая партия "Голос", западные грантоеды, к которым и относится господин Костенко", — пояснил Корнилов в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, в данный момент в Киеве говорят о "конце" Зеленского и необходимости готовить нового прозападного лидера. 

Ранее агентство УНИАН со ссылкой на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы сообщало, что Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов в стране весной 2024 года.