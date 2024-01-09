МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Заявление в Верховной раде о политической смерти Владимира Зеленского связано с подготовкой его конкурентов к президентским выборам. Такое мнение выразил политолог, политический обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов. Пушилин ответил на вопрос касательно "преемников" Зеленского

Ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко заявил, что Зеленский "политически уже умер" и больше не будет президентом.

По мнению Корнилова, такие заявления являются следствием того, что целый ряд деятелей, представляющих себя в качестве некоей альтернативы Зеленскому, готовится к выборам.

"Несмотря на то, что в Киеве говорили, что в условиях военного времени выборов быть не должно, тем не менее, судя по активности давно подзабытых сбитых летчиков вроде Порошенко, Тимошенко, Кличко и целого ряда других деятелей, представляющих себя в качестве некоей альтернативы Зеленскому, к выборам там все-таки готовятся. И особенно готовится бывшая партия "Голос", западные грантоеды, к которым и относится господин Костенко", — пояснил Корнилов в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, в данный момент в Киеве говорят о "конце" Зеленского и необходимости готовить нового прозападного лидера.

Ранее агентство УНИАН со ссылкой на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы сообщало, что Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов в стране весной 2024 года.