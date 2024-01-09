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В Крыму приступили к восстановлению набережных, попавших под удар стихии
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В Крыму начались работу по восстановлению набережных, пострадавших из-за разбушевавшейся стихии в ноябре 2023 года, рассказал глава республики Сергей Аксенов. "Уже определены... ПРАЙМ, 09.01.2024
общество , новости, россия, крым, шторм
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв — ПРАЙМ. В Крыму начались работу по восстановлению набережных, пострадавших из-за разбушевавшейся стихии в ноябре 2023 года, рассказал глава республики Сергей Аксенов.
"Уже определены подрядчики по восстановлению набережных, на некоторых объектах работы начаты. Однако к началу активного курортного сезона не везде удастся закончить ремонт в полном объеме. О территориях, на которых будут действовать ограничения, сообщим жителям и гостям республики своевременно", — сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.
Ранее 26-27 ноября на полуостров Крым пришел средиземноморский циклон, ливни и ветер повредили электроснабжение, газопроводы, а также подтопили дороги. Как заявлял глава крымского парламента Владимир Константинов, регион пережил "конкретный армагеддон".
В Сочи 27 ноября ливни повредили часть инфраструктуры во всех крупных районах города и на федеральной территории "Сириус", расположенной у границ Адлерского района.