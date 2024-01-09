МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Правительство России намерено закрепить на федеральном уровне единый правовой статус многодетных семей и основные социальные гарантии для них, заявил председатель правительства Михаил Мишустин. Многодетные семьи смогут запросить выплату на погашение ипотеки онлайн

"На федеральном уровне планируется закрепить единый правовой статус и основные социальные гарантии для многодетных, а также — по поручению президента — продлить действие денежной выплаты при рождении третьего ребенка, которую можно направить на погашение ипотеки. Особое внимание уделим вопросам охраны здоровья граждан, включая тех, кто собирается стать родителями", — отметил глава правительства.

Кроме того, Мишустин отметил, что кабмин уже разработал план мероприятий по проведению Года семьи в России в 2024 году. Кабмин также подготовил стратегический документ по демографической и семейной политике до 2030 года.

Ранее весной 2023 года замглавы департамента демографической и семейной политики Минтруда России Елена Семенова заявляла, что семьи, где воспитываются три и более несовершеннолетних ребенка, следует считать многодетными. Депутат Госдумы Ирина Филатова, в свою очередь, предлагала продлить статус многодетной семьи стоит продлить до окончания очного обучения старших детей или их трудоустройства.

Позднее депутат ГД от "Новых людей" Владислав Даванков предлагал признать многодетными семьи с двумя детьми.

Президент России Владимир Путин 21 декабря в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам поручил дать определение многодетным семьям. Как ответила на его просьбу вице-премьер Татьяна Голикова, критерий "многодетности" — трое и более детей.