МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. На Украине на 30 процентов увеличилось число жалоб на использование русского языка, передает Страна.ua. В Литве признали, что Украина не добилась ожидаемых результатов

"Почти половина жалоб от поборников украинского языка касается сферы обслуживания. Также жалуются на сайты, не имеющие украинской версии, и на преподавателей, которые говорят по-русски", — сказано в сообщении.

По данным портала, всего в офис уполномоченного по защите государственного языка поступило 3 692 жалобы. Больше всего — в Киеве (1345), Харьковской (516), Одесской (486), Днепропетровской (316), Киевской (153), Запорожской (63), Львовской (59), Полтавской (54) и Николаевской (53) областях. Кроме того, большая часть жалоб затрагивает сферу обслуживания, сайты, не имеющие версии на украинском языке, а также преподавателей, говорящих по-русски.

Ранее украинской парламент принял законопроект о национальных меньшинствах, который направлен на выполнение требований Еврокомиссии и одновременно усиливает ограничения на использование русского языка. После государственного переворота, власти Украины начали борьбу против советской истории и всего, что связано с Россией и русским языком. Закон, принятый в 2019 году, устанавливает, что все граждане должны использовать украинский язык во всех сферах жизни.

С началом спецоперации ситуация с ограничением прав русскоязычных граждан на Украине встала еще острее. Министр иностранных дел России, Сергей Лавров, заявил, что украинские власти проводят политику дерусификации и насильственной ассимиляции уже много лет, в то время как международные организации игнорируют дискриминацию национальных меньшинств, особенно русскоязычного населения.