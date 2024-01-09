Страна.ua: на Украине увеличилось число жалоб на использование русского языка
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. На Украине на 30 процентов увеличилось число жалоб на использование русского языка, передает Страна.ua.
"Почти половина жалоб от поборников украинского языка касается сферы обслуживания. Также жалуются на сайты, не имеющие украинской версии, и на преподавателей, которые говорят по-русски", — сказано в сообщении.
По данным портала, всего в офис уполномоченного по защите государственного языка поступило 3 692 жалобы. Больше всего — в Киеве (1345), Харьковской (516), Одесской (486), Днепропетровской (316), Киевской (153), Запорожской (63), Львовской (59), Полтавской (54) и Николаевской (53) областях. Кроме того, большая часть жалоб затрагивает сферу обслуживания, сайты, не имеющие версии на украинском языке, а также преподавателей, говорящих по-русски.
Ранее украинской парламент принял законопроект о национальных меньшинствах, который направлен на выполнение требований Еврокомиссии и одновременно усиливает ограничения на использование русского языка. После государственного переворота, власти Украины начали борьбу против советской истории и всего, что связано с Россией и русским языком. Закон, принятый в 2019 году, устанавливает, что все граждане должны использовать украинский язык во всех сферах жизни.
С началом спецоперации ситуация с ограничением прав русскоязычных граждан на Украине встала еще острее. Министр иностранных дел России, Сергей Лавров, заявил, что украинские власти проводят политику дерусификации и насильственной ассимиляции уже много лет, в то время как международные организации игнорируют дискриминацию национальных меньшинств, особенно русскоязычного населения.
https://1prime.ru/society/20240109/842752025.html