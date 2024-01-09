МАХАЧКАЛА, 9 янв — ПРАЙМ. Обладателями российских паспортов стали уже 62 прибывших в Дагестан эвакуированных жителя Палестины, сообщается в Telegram-канале администрации главы республики. Индонезия осудила "двойные стандарты" Запада в отношении сектора Газа

Сейчас в Дагестане находятся 156 эвакуированных из сектора Газа, в том числе 81 ребенок. Они проживают на одной из баз отдыха, где развернут пункт временного размещения.

"В Дагестане продолжается работа по поддержке вынужденных переселенцев из Палестины <…> Внутрироссийские паспорта в настоящее время уже получили 62 человека. Решается вопрос урегулирования правового статуса других переселенцев на территории России", — привело ведомство слова его главы Мурада Каиева, выступившего на совещании под руководством главы Дагестана Сергея Меликова.

По словам министра, палестинцам также оформили страховые номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и индивидуальные номера налогоплательщика (ИНН), выдача которых запланирована на первые рабочие дни января. В последующем будет рассмотрена возможность оформления ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

По данным властей, беженцы полностью обеспечены теплой одеждой и средствами первой необходимости. Кроме того, "на постоянной основе оказывается психологическая помощь, проведены санитарно-противоэпидемические мероприятия и медицинский осмотр".

7 октября 2023 года, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.