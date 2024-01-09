МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Оплату за электричество в Московской области будут брать по счетам декабря, оплата за отопление за январь обнуляется, заявил в эфире телеканала "Россия 24" губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В Подольске по решению Путина национализируют патронный завод

"Что касается оплаты, это достаточно чувствительно для каждого жителя, то за январь мы обнулили оплату за отопление и, соответственно, за электричество, сейчас полученный расход электричества мы будем брать по счетам декабря, не выше", — сказал он.

Ранее на котельной, расположенной на "Климовском специализированном патронном заводе", произошла авария, в результате которой более сотни домов в микрорайоне Климовск в Подольске остались без отопления. По словам Воробьева, в настоящее время из 176 домов к отоплению подключены 86, работают более 200 бригад, половина из них — электрики.