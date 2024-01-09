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Жители Подмосковья будут платить за электричество по счетам декабря
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Оплату за электричество в Московской области будут брать по счетам декабря, оплата за отопление за январь обнуляется, заявил в эфире телеканала "Россия 24" губернатор Подмосковья... ПРАЙМ, 09.01.2024
общество , регионы, экономика, новости, россия, андрей воробьев, подмосковье, оплата за электричество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Оплату за электричество в Московской области будут брать по счетам декабря, оплата за отопление за январь обнуляется, заявил в эфире телеканала "Россия 24" губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Что касается оплаты, это достаточно чувствительно для каждого жителя, то за январь мы обнулили оплату за отопление и, соответственно, за электричество, сейчас полученный расход электричества мы будем брать по счетам декабря, не выше", — сказал он.
Ранее на котельной, расположенной на "Климовском специализированном патронном заводе", произошла авария, в результате которой более сотни домов в микрорайоне Климовск в Подольске остались без отопления. По словам Воробьева, в настоящее время из 176 домов к отоплению подключены 86, работают более 200 бригад, половина из них — электрики.