ГААГА, 9 янв — ПРАЙМ. В Нидерландах оценили ущерб, причиненный гражданам запусками фейерверков в новогоднюю ночь, свидетельствуют предварительные данные нидерландской Ассоциации страховщиков (Verbond van Verzekeraars). РЖД назвали число пассажиров, встретивших Новый год в поездах

"Ассоциация страховщиков оценивает ущерб, нанесенный застрахованным частным лицам, на начало года примерно в 8 миллионов евро", — следует из сообщения ведомства с первоначальной оценкой ущерба от новогодних фейерверков.

Первоначальная оценка ущерба в этом году оказалась на 20% ниже первых данных, рассчитанных в прошлом году. Общая же сумма ущерба от фейерверков в прошлый Новый год в Нидерландах составила 15,5 миллионов евро.

В этом году процент заявлений о потерях из-за фейерверков немного снизился, составив 48%, в прошлом году он составлял 51%. Тенденцию к снижению подобных инцидентов в Ассоциации объясняют введением во многих муниципалитетах запретов на запуск пиротехники и плохой погодой в новогоднюю ночь.

В Нидерландах долго время ведутся дискуссии о введении полного запрета на запуск пиротехники. К концу декабря 2023 года уже 16 муниципалитетов в стране ввели запрет на фейерверки в новогоднюю ночь. По меньшей мере 22 нидерландских муниципалитета считают, что необходимо ввести запрет на продажу и запуск фейерверков на Новый год на национальном уровне. Кроме того, к общенациональному запрету в декабре призывали и полицейские профсоюзы, так как, по их словам, этого требуют небезопасные условия труда, в которые попадают сотрудники полиции, медицинских и спасательных служб из-за безответственного обращения людей с фейерверками.