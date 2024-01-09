МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Росстат предложил три варианта прогноза численности населения России к 2046 году, пишет "Ведомости" со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики. В России разработают индекс развития финансовой культуры населения

Росстат представил три варианта демографического прогноза к 2046 году: базовый, высокий (оптимистичный) и низкий (консервативный). Как уточняет служба, расчеты производились с учетом результатов Всероссийской переписи населения, проведенной осенью 2021 года.

По данным Росстата, на 1 января 2023 года в России проживало 146,45 миллиона граждан. По базовому сценарию к 2046 году население России сократится до 138,77 миллиона человек, по оптимистичному возрастет до 150,87 миллиона, а при консервативном уменьшится до 130,59 миллиона человек. Ожидаемая продолжительность жизни при оптимистичном сценарии составит 84,5 года, при консервативном — 77,1 года.

Консервативный сценарий подразумевает убыль населения на 600-750 тысяч человек в год, включая естественное сокращение населения на уровне 750-900 тысяч человек, при этом миграционный прирост прогнозируется в пределах 150 тысяч человек.

Базовый прогноз предусматривает сокращение населения на 200-400 тысяч или меньше в год, оптимистичный — уменьшение численности населения на 200 тысяч в год до 2029 года, а затем постепенный рост на 500 тысяч в год с 2041 года. Миграционный прирост после 2033 года прогнозируется на уровне более 400 тысяч в год.