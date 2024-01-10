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Захарова назвала цели тайной встречи по Украине в Эр-Рияде
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Организованная в Эр-Рияде тайная встреча по Украине является попыткой привлечь внимание к режиму Владимира Зеленского, заявила в среду в эфире радио "Спутник" официальный... ПРАЙМ, 10.01.2024
общество , новости, украина, тайная встреча по украине, владимир зеленский
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Организованная в Эр-Рияде тайная встреча по Украине является попыткой привлечь внимание к режиму Владимира Зеленского, заявила в среду в эфире радио "Спутник" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее глава ведомства Сергей Лавров рассказал в интервью РИА Новости и "России 24", что очередная встреча по так называемой "формуле мира" Зеленского прошла в полной секретности с участием стран Запада и ряда государств глобального Юга. При этом Лавров оговорился, что "те, кто участвовал в этой встрече из наших близких союзников, единомышленников, они не обещали никому какие-то тайны от нас держать по вопросу, который имеет отношение к РФ".
"Это старая и выработанная концепция. Концепция привлечения политического внимания к режиму Зеленского. Говоря простым русским языком, наполненным англицизмами — это пиар режима Зеленского", — пояснила Захарова.
По ее словам, эта информационная "шумиха" создается для того, чтобы поддерживать иллюзию политической активности, "уводя внимание мировой аудитории в сторону от реальных процессов возможного урегулирования".