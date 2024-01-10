МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Организованная в Эр-Рияде тайная встреча по Украине является попыткой привлечь внимание к режиму Владимира Зеленского, заявила в среду в эфире радио "Спутник" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Все хуже и хуже". Американский журналист рассказал о ситуации на Украине

Ранее глава ведомства Сергей Лавров рассказал в интервью РИА Новости и "России 24", что очередная встреча по так называемой "формуле мира" Зеленского прошла в полной секретности с участием стран Запада и ряда государств глобального Юга. При этом Лавров оговорился, что "те, кто участвовал в этой встрече из наших близких союзников, единомышленников, они не обещали никому какие-то тайны от нас держать по вопросу, который имеет отношение к РФ".

"Это старая и выработанная концепция. Концепция привлечения политического внимания к режиму Зеленского. Говоря простым русским языком, наполненным англицизмами — это пиар режима Зеленского", — пояснила Захарова.

По ее словам, эта информационная "шумиха" создается для того, чтобы поддерживать иллюзию политической активности, "уводя внимание мировой аудитории в сторону от реальных процессов возможного урегулирования".