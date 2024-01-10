МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Россия, с учетом ситуации на Украине, может предпринять попытки вмешаться в президентские выборы в США в 2024 году, сообщает телеканал CNN со ссылкой на директора Агентства национальной безопасности (АНБ) Пола Накасоне и директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофера Рэя. Байден может уничтожить США до выборов, заявил Трамп

"Это важный год для них (России — ред.). Они следят за этим (выборами в США), и я бы предположил, что именно здесь они захотят оказать влияние, учитывая ситуацию на Украине", — процитировал CNN слова Накасоне, произнесенные им в ходе конференции в Нью-Йорке.

Телеканал отмечает, что Рэй согласился с Накасоне и выразил мнение, что украинский конфликт лишь усиливает желание Москвы повлиять на политику Вашингтона. Рэй считает, что для Москвы "сошлись звезды" в том, чтобы одновременно попытаться достичь военного успеха на Украине и вмешаться в процессы в США.

Также отмечается, что Накасоне и Рэй назвали Россию, Китай и Иран основными действующими лицами, стремящимися вмешаться в американские выборы.

В процессе предвыборной кампании 2016 года федеральные органы США вели расследование деятельности штаба Дональда Трампа на предмет возможных связей с Москвой. Спецпрокурор Роберт Мюллер, уже при президентстве Трампа два года расследовал "российское дело", подтвердил обвинения спецслужб в адрес Москвы во вмешательстве в выборы (Москва это отрицает), но не нашел свидетельств "сговора" Трампа с РФ, наличие которого опровергали и в Кремле, и в Белом доме.

В свою очередь Трамп, после своего президентского срока, заявлял, что США стали свидетелями "вмешательства в выборы на высшем уровне", в причастности к чему обвинял ФБР.