МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Украинские военкомы, предположительно, начали раздавать повестки в Варшаве, сообщает Страна.ua. В Литве признали, что Украина не добилась ожидаемых результатов

Издание опубликовало видеозапись, где мужчина в камуфляже выписывает другому человеку повестку, а также призывает его как можно быстрее покинуть Польшу и вернуться на родину. Кроме того, издание отметило на кадрах автомобиль с черными номерами, которыми на Украине пользуются военные.

Тем не менее, официальных данных о том, что за рубежом украинцы начали получать повестки, нет, а в социальных сетях предполагают, что это мог быть розыгрыш.

Ранее в декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский получил просьбу от Генерального штаба Вооруженных сил Украины о мобилизации дополнительных 450-500 тысяч человек. В связи с этим, киевские власти представили законопроект о мобилизации, который предлагает отменить срочную службу, требует регистрации призывников в специальном электронном кабинете, обязывает проходить медицинское освидетельствование и являться по вызову в военкомат. Законопроект также снижает возрастной порог для мобилизации с 27 до 25 лет.

Украина находится в состоянии военного положения с 24 февраля 2022 года, с того же дня введена всеобщая мобилизация. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, а повестки могут быть вручены в любых местах.