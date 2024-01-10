Путин: к идее по расширению использования маткапитала нужно относиться аккуратно
АНАДЫРЬ, 10 янв — ПРАЙМ. К идеям по расширению применения материнского капитала следует относиться аккуратно, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства 10 января совершил рабочую поездку в город Анадырь, где пообщался с местными жителями.
"Вы знаете, я всегда боюсь чего — потребности у семей, тем более у многодетных, всегда очень много, море потребностей, здоровье, образование, чего только нет — я всегда боюсь, что как мы начнем только разрешать тратить этот материнский капитал по самым разным направлениям, я сейчас скажу простую, но очень прямую вещь — мы не сможем в конечном итоге гарантировать интересы детей", — сказал он.
При этом Путин подчеркнул, что родители стремятся сделать для детей "что-то хорошее".
Как напомнил президент, маткапитал создавался как инструмент поддержки многодетных семей по ключевым вопросам жизнедеятельности семьи, прежде всего для улучшения жилищных условий.
Материнский капитал — одна из мер господдержки семей с детьми, введенная в 2007 году. Право на безвозмездную выплату от государства подтверждает именной сертификат. Маткапитал выплачивается гражданкам России, родившим или усыновившим первого ребенка с 1 января 2020 года, второго и последующих детей с 1 января 2007 года. Выплаты можно направить только на цели, предусмотренные законом.
https://1prime.ru/society/20240110/842758610.html