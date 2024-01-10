АНАДЫРЬ, 10 янв — ПРАЙМ. К идеям по расширению применения материнского капитала следует относиться аккуратно, заявил президент России Владимир Путин. Голикова назвала число купленных с 2007 года за счет маткапитала квартир

Глава государства 10 января совершил рабочую поездку в город Анадырь, где пообщался с местными жителями.

"Вы знаете, я всегда боюсь чего — потребности у семей, тем более у многодетных, всегда очень много, море потребностей, здоровье, образование, чего только нет — я всегда боюсь, что как мы начнем только разрешать тратить этот материнский капитал по самым разным направлениям, я сейчас скажу простую, но очень прямую вещь — мы не сможем в конечном итоге гарантировать интересы детей", — сказал он.

При этом Путин подчеркнул, что родители стремятся сделать для детей "что-то хорошее".

Как напомнил президент, маткапитал создавался как инструмент поддержки многодетных семей по ключевым вопросам жизнедеятельности семьи, прежде всего для улучшения жилищных условий.

Материнский капитал — одна из мер господдержки семей с детьми, введенная в 2007 году. Право на безвозмездную выплату от государства подтверждает именной сертификат. Маткапитал выплачивается гражданкам России, родившим или усыновившим первого ребенка с 1 января 2020 года, второго и последующих детей с 1 января 2007 года. Выплаты можно направить только на цели, предусмотренные законом.