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Путин рассмотрит предложение о соцгарантиях для многодетных отцов
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Распространение социальных гарантий на многодетных отцов рассмотрят, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства 10 января, в среду, встретился с жителями Анадыря. В... ПРАЙМ, 10.01.2024
общество , финансы, новости, владимир путин, многодетные семьи, гарантии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АНАДЫРЬ, 10 янв — ПРАЙМ. Распространение социальных гарантий на многодетных отцов рассмотрят, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства 10 января, в среду, встретился с жителями Анадыря. В ходе общения он отметил важность влияния мужчины в семье.
"Добрые люди, работоспособные, активные и очень скромно себя ведущие. Удивительно, такие мягкие по отношению к детям. Просто идеальный пример такого настоящего мужика: уверенного, спокойного, работящего и любящего", — поделился он впечатлениями об отцах в многодетных семьях.
По словам президента, внимание государства к таким людям должно повышаться. Путин пообещал проработать предложения распространить социальные гарантии на многодетных отцов. При этом он напомнил, что основной труд в многодетных семьях все же женский.