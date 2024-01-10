АНАДЫРЬ, 10 янв — ПРАЙМ. Распространение социальных гарантий на многодетных отцов рассмотрят, заявил президент России Владимир Путин. В ФНПР рассказали о соблюдении трудовых прав отцов-работников в России

Глава государства 10 января, в среду, встретился с жителями Анадыря. В ходе общения он отметил важность влияния мужчины в семье.

"Добрые люди, работоспособные, активные и очень скромно себя ведущие. Удивительно, такие мягкие по отношению к детям. Просто идеальный пример такого настоящего мужика: уверенного, спокойного, работящего и любящего", — поделился он впечатлениями об отцах в многодетных семьях.

По словам президента, внимание государства к таким людям должно повышаться. Путин пообещал проработать предложения распространить социальные гарантии на многодетных отцов. При этом он напомнил, что основной труд в многодетных семьях все же женский.