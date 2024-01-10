МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал, что каждый день он выделяет по два — два с половиной часа в день на занятия спортом. Об этом глава государства сообщил в рамках встречи с жителями города Анадырь. Путин заявил о необходимости отчислений от лотерей на спорт в полном объеме

"Конечно, я делаю это (занимаюсь спортом) каждый день минимум по два часа, примерно… Чуть побольше бывает, потому что там зал, бассейн, все это вместе, душ, два с половиной часа", — отметил президент.

Путин заметил, что спорт должен стать частью жизни. По его словам, не обязательно заниматься два часа, но необходимо найти хотя бы час или 30 минут. Он добавил, что в России есть определенные показатели, которые должны быть достигнуты в сфере физкультуры и спорта, и это является одним из важнейших социальных показателей развития общества.

По словам российского лидера, чем меньше спорта в жизни человека, тем больше ему приходится принимать таблеток. "Надо говорить "спасибо" зарядке, а не "спасибо" таблеткам", — заметил Путин.

Однако, если россияне будут активно заниматься спортом и перестанут покупать таблетки, то это обанкротит фармацевтическую отрасль. Тем не менее, количество граждан, занимающихся спортом неуклонно растет, однако для достижения нужных показателей необходимо поддерживать эту тенденцию, заключил президент.