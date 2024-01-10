АНАДЫРЬ, 10 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на вопрос жителя города Анадырь о том, как он расслабляется, шутливо ответил: "Я не напрягаюсь". Путин назвал самый важный итог 2023 года

Глава государства 10 января посетил Чукотку и побеседовал с жителями региона. Один из собеседников восхитился работоспособностью российского лидера и спросил, как он восстанавливается, есть ли какой-то секрет.

"Есть известная шутка на этот счет. Как вы расслабляетесь? Я не напрягаюсь", — сказал Путин.

Глава государства добавил, что это, "конечно, не так, потому что жизнь заставляет напрягаться". По его словам, когда человек попадает на определенный уровень ответственности, у него открываются новые возможности, о которых он и сам мог не подозревать.

"Но даже и у людей, у которых есть ограничения по здоровью, внутренний творческий потенциал может быть колоссальный", — убежден он. Нужно любить то дело, которым занимаешься, отдельно подчеркнул Путин. "Вот я люблю", — раскрыл он свой "секрет". Путин также рассказал, что каждый день по два или два с половиной часа занимается спортом.

Ранее российский лидер признавался, что любит не только хоккей и горные лыжи, на которых старается кататься при любой возможности, но и биатлон с фигурным катанием — в этих видах спорта он выступает как болельщик. Владимир Путин — мастер спорта СССР по дзюдо и самбо.