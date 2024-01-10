МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена упорно отказывается признать тот факт, что Украина не способна победить в конфликте с Россией, несмотря на поддержку от Соединенных Штатов, сообщил американский журналист Такер Карлсон в своей программе в социальной сети Х.

"Украина не выиграет, сколько бы денег США в нее ни влили, — однако в Вашингтоне упорно отказываются признавать этот факт", — отметил журналист.

Карлсон также подчеркнул, что российская армия значительно превосходит Вооруженные силы Украины как по численности, так и по военной мощи. Кроме того, финансирование, направленное на нужды Киева, зачастую оказывается в карманах у украинских олигархов.

Ранее журналист отмечал, что политиков, выступающих против поддержки Украины, пытаются заставить замолчать, обвиняя их в связях с Россией. По словам Карлсона, политика, проводимая главой Министерства финансов США Джанет Йеллен ни что иное, как культ смерти.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.