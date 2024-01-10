КИШИНЕВ, 10 янв — ПРАЙМ. Предложение президента Молдавии Майи Санду по референдуму о вступлении страны в ЕС вводит избирателей в заблуждение, заявила в среду на брифинге в Кишиневе экс-глава Гагаузской автономии, координатор ассоциации "Платформа для Молдовы" Ирина Влах. Молдавские аграрии раскритиковали работу правительства в вопросе долгов

Глава государства 24 декабря сообщила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, а также выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в ЕС. В конце 2023 года депутаты парламента проголосовали за изменения в Избирательный кодекс, которые предполагают, что республиканский референдум в Молдавии может быть проведен в день парламентских и президентских выборов.

"Референдум, предложенный Санду, не имеет ничего общего с голосованием за вступление в Евросоюз, а является манипуляцией, которая вводит людей в заблуждение. Санду идет на авантюру из-за отсутствия результатов, с которыми могла бы выйти к избирателям на президентских выборах", — пояснила Влах.

Она напомнила, что Брюссель выдвинул Кишиневу несколько условий, которые нужно выполнить до вступления в организацию. Также Кишинев обязался провести внутренние реформы и адаптацию местного законодательства с законодательством ЕС.

"А на это уходит много времени. Молдавия должна продемонстрировать успехи в области юстиции, защите прав и свобод граждан, в том числе представителей национальных и лингвистических меньшинств, обладать конкурентноспособной экономикой, стабильной финансовой системой и защищенными границами. Поэтому референдум Санду — это ложь. Сотни миллионов леев из госбюджета будут потрачены на пиар Санду, приватизировавшую идею евроинтеграции, которая никоим образом не приближает страну к Европейскому союзу", — отметила Влах. В ЕС прокомментировали ускоренное вступление Молдавии в союз

Она добавила, что выполнение всех условий может затянуться на десятилетия, а успехи по всем 33 главам переговорного процесса должна подтвердить Еврокомиссия. Далее за условия и сроки присоединения должны единогласно проголосовать все страны-участницы европейского сообщества.

"И только потом уже проводится общенациональный референдум, на котором жители страны делают свой геополитический выбор", — заключилаВлах.

В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ноябре 2023 года министр юстиции Молдавии Вероника Михайлова-Морару заявила, что у республики есть задолженности по выполнению некоторых рекомендаций Еврокомиссии, полученных для подготовки к вступлению в Евросоюз. В частности, самое сложное — это реформа системы правосудия.

При этом статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония — с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.