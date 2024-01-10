МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Государственная полиция Латвии направила в 70 рижских школ письма, которые содержат просьбу сообщать о случаях "образования школьниками банд" под влиянием российского сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", сообщает TVNet. Латвия заблокировала связанные с "Яндексом" сайты, пишет СМИ

По данным портала, в письме говорится, что вдохновленные картиной молодые люди могут создавать группы, чтобы драться друг с другом и снимать все это на видео для публикации в социальных сетях.

Заместитель директора средней школы № 88 города Риги Надежда Шубникова заявила, что никаких конфликтов, основанных ну указанном сериале, пока не возникало.

"Если даже школьники смотрят этот сериал, мы об этом не знаем. Никаких конфликтов, на которых основан этот сериал, пока нет и, надеюсь, не будет", — прокомментировала она обращение латвийской госполиции.

Директор другой школы рассказал TVNet, что учебное заведение уже привлекло социального педагога для проведения индивидуальных бесед с некоторыми подростками.

Премьера сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" режиссера Жоры Крыжовникова состоялась 9 ноября. Картина повествует о молодежных преступных группировках, действовавших в Советском союзе в конце 1980-х годов.

Ранее в 2022 году президент Латвии Эгилс Левитс называл угрозой зависимость станы от российских энергоносителей. Он призывал отказаться от импорта из России и заместить поставки на, например, европейское сырье или ядерную энергию. Весной 2023 года прибалтийские страны, в том числе Латвия, договаривались ускорить процесс отключения от российских энергосистем.

Кроме того, еще в 2019 году латвийский Сейм утвердил концепцию национальной безопасности, согласно которой Россия представляет "наиболее существенную угрозу" для страны. А российские Вооруженные силы и спецслужбы являются прямой угрозой НАТО и Евросоюзу.