Зеленский потребовал от НАТО конкретики в вопросе вступления Украины в альянс
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что ожидает от саммита НАТО в Вашингтоне усиления оборонной поддержки Украины и политических решений по вступлению страны в Североатлантический альянс. Об этом он рассказал в ходе совместной с президентом Литвы Гитанасом Науседой пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал LRT.
Зеленский прибыл в Литву 10 января с целью проведения переговоров по безопасности и евроинтеграции.
"А насчет политических решений <…> хочется получить хотя бы один конкретный шаг на встречу", — сказал он.
Также он отметил, что в вопросе обороны хочет видеть улучшение систем противовоздушной обороны.
"И именно конкретные системы и конкретные ракеты, борющиеся против российской баллистики", — пояснил Зеленеский.
Позднее во время пресс-конференции Науседа заверил, что Киев в феврале получит от Литвы бронетранспортеры M577 и добавил, что государственный совет обороны страну уже одобрил пакет новой помощи.
Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9-11 июля.
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась
https://1prime.ru/society/20240110/842762770.html