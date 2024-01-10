МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что ожидает от саммита НАТО в Вашингтоне усиления оборонной поддержки Украины и политических решений по вступлению страны в Североатлантический альянс. Об этом он рассказал в ходе совместной с президентом Литвы Гитанасом Науседой пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал LRT. В Германии подсчитали, на сколько сократилась западная помощь Украине

Зеленский прибыл в Литву 10 января с целью проведения переговоров по безопасности и евроинтеграции.

"А насчет политических решений <…> хочется получить хотя бы один конкретный шаг на встречу", — сказал он.

Также он отметил, что в вопросе обороны хочет видеть улучшение систем противовоздушной обороны.

"И именно конкретные системы и конкретные ракеты, борющиеся против российской баллистики", — пояснил Зеленеский.

Позднее во время пресс-конференции Науседа заверил, что Киев в феврале получит от Литвы бронетранспортеры M577 и добавил, что государственный совет обороны страну уже одобрил пакет новой помощи.

Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9-11 июля.

НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась