МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Решение Владимира Зеленского о проведении на Украине, в том числе в Одессе, принудительной мобилизации может привести к серьезным последствиям, считает экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Об этом он заявил на своем YouTube-канале. Зеленский рассказал, чего ждет от саммита НАТО в Вашингтоне

"Результат всех этих действий (Зеленского — ред.), это и закон о мобилизации, и ловля мужчин в городах Украины, то что в Одессе происходит — это вообще полное безумие. <…> Одесса не тот город, где такие вещи можно вытворять, это очень плохо будет, игра с огнем", — пояснил он.

Соскин полагает, что насильственная мобилизация мужчин может привести к серьезным последствиям и в целом Зеленский довел Украину до краха во всех отношениях.

"Мы видим, что те решения, которые принимаются сегодня властью на Украине, они абсолютно ошибочные и негативные", — заключил он.

Ранее Зеленский заявлял, что генштаб ВСУ делал запрос на мобилизацию 500 тысяч украинцев. В понедельник, 25 декабря, в правительство страны поступил соответствующий законопроект. Согласно документу, все военнообязанные должны будут прибыть в военкоматы, вне зависимости от наличия повестки, а также пройти регистрацию для получения электронных повесток. Кроме того, призывной возраст предлагается снизить до 25 лет, а отсрочку для инвалидов третьей группы убрать.

В свою очередь, главком ВСУ Валерий Залужный сообщал, что не делал подобных запросов. Однако он подчеркивал, что его устроит любой способ пополнения рядов украинской армии. По его словам, все граждане Украины должны участвовать в конфликте.