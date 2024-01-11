МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Судья в Нью-Йорке Артур Энгорон отказал бывшему президенту США Дональду Трампу в праве на заключительное слово в рамках слушания по гражданскому делу о мошенничестве, в котором обвиняют бывшего американского лидера, следует из опубликованного судебного документа. Трамп предрек крах американской экономики, пишет СМИ

Согласно документу, Энгорон требовал от Трампа ограничить свое выступление, отказавшись от "речей в рамках кампании" экс-президента перед выборами на пост главы государства. Судья хотел получить от Трампа обязательство "ограничиться тем, что допустимо в заключительной аргументации" в рамках дела.

"Не услышав от вас до истечения третьего продленного срока, я полагаю, что Трамп не согласится с обоснованными, законными ограничениями, которые я ввел в качестве предварительного условия для дачи заключительного заявления… Следовательно, он не будет выступать завтра в суде", — сообщил Энгорон в письме адвокатам экс-президента.

Иск, который рассматривается в суде в Нью-Йорке, является гражданским. Тем не менее процесс вызывает немалый интерес у прессы, так как проходит на фоне участия Трампа в президентских выборах 2024 года.

Сам экс-президент уже неоднократно называл этот процесс "политической охотой на ведьм", а судью Артура Энгорона, ведущего дело, и генпрокурора штата Нью-Йорк Летицию Джеймс обвинял в предвзятости.

Генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс ранее заявила, что Трамп в течение десяти лет завышал стоимость своих активов на сумму от 812 миллионов долларов до 2,2 миллиарда долларов. Она полагает, что Трамп прибегал к подобному мошенничеству, чтобы получить кредиты для строительства гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго.

В 2022 году Джеймс подала иск против Трампа, его детей и связанных с ними компаний на 250 миллионов долларов по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Генпрокурор потребовала также, чтобы суд запретил Трампу и его детям возглавлять компании или корпорации в Нью-Йорке и подавать запросы на кредиты финансовым институтам в штате на протяжении пяти лет. Джеймс также просила суд запретить Трампу и связанной с ним компании Trump Organization на пять лет приобретать недвижимость в Нью-Йорке.