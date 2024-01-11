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"Очень хорошие". В ВСУ отдали должное военной хитрости россиян
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Российские саперы крайне успешно действуют на фронте, сообщил в беседе с Agence France-Presse солдат ВСУ, представившийся Анатолием. По его словам, сегодня "ни для кого не секрет,... ПРАЙМ, 11.01.2024
общество , новости, украина, всу, россия, саперы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Российские саперы крайне успешно действуют на фронте, сообщил в беседе с Agence France-Presse солдат ВСУ, представившийся Анатолием.
По его словам, сегодня "ни для кого не секрет, что у России очень хорошие саперы, возможно, лучшие".
При этом Анатолий посетовал, что "смертоносные методы постановки мин", которые используют российские саперы, существенно осложняют ситуацию на фронте для украинцев.
"Банкнота, пачка сигарет, телефон… Это определенно ловушка <…> Мы даже потеряли солдат из-за заминированной упаковки с банками пепси", — сообщил военнослужащий.
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее сообщал, что саперы ВСУ подорвались на собственных минах на Купянском участке фронта в Харьковской области. Этот и ряд других случая, по мнению подполковника, говорят о низкой квалификации военнослужащих украинской армии.