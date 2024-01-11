МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. В Госдуме в весеннюю сессию могут внести законопроект с изменениями в Трудовой кодекс РФ, позволяющий заболевшим работникам выполнять свои обязанности дистанционно без оформления больничного листа, рассказал "Ведомостям" председатель комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Юрист назвала главную особенность единой ставки НДФЛ для удаленщиков

По его словам, необходимость разработки таких поправок связана с изменениями, вызванными пандемией COVID-19. Он напомнил, что данное заболевание требует временной изоляции зараженных. Кроме того, во время роста заболеваемости наиболее уязвимым категориям людей показано пребывание дома и работодатели принудительно отправляли их на больничный, добавил парламентарий.

Законопроект будет предусматривать возможность для работника по согласованию с работодателем отказаться от оформления больничного и от выплат из Соцфонда, при этом человек продолжит выполнять свои обязанности дистанционно и получать зарплату, пояснил Нилов. Работодатель не потеряет в производительности, а фонд сэкономит средства, отметил он.

Нилов сообщил, что сейчас депутаты ведут консультации с Минздравом РФ, а затем обсудят инициативу с профсоюзами и работодателями.

Представитель пресс-службы Соцфонда рассказал "Ведомостям", что если человек продолжает работать дистанционно при оформленном больничном, работодатель вправе сообщить в фонд об отсутствии необходимости выплачивать пособие по временной нетрудоспособности либо о его частичной оплате. Технически данный процесс обеспечили в 2022 году, добавил он.

По словам представителя, за последние три года наибольшее число больничных листов оформили в первый год пандемии — 60 миллионов в 2020 году, 56,5 миллиона — в 2022 году и 49,7 миллиона— в 2023 году.