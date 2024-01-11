ПЕКИН, 11 янв — ПРАЙМ. Тайваньский вопрос представляет собой важнейший из коренных интересов Китая, а также первой "красной линией" в отношениях с Вашингтоном, заявила в ходе брифинга в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Раскрыто, как Россия помогает Китаю завоевывать рынки

Отношения материкового Китая и Тайваня прекратились в 1949 году после Гражданской войны в стране. Деловые и неформальные контакты сторон возобновились в 1980-х годах, общение через неформальные организации — в 1990-х.

Комментируя заявления Вашингтона о непринятии вмешательства в выборы на Тайване 2024 году, Мао Нин подчеркнула, что тайваньские выборы являются внутренним делом КНР, Пекин не потерпит никакого вмешательства.

Мао Нин, отметила что Вашингтон открыто делает безответственные замечания по поводу выборов в регионе, со своей стороны "Китай выражает резкое недовольство и решительно выступает против".

"Я хочу подчеркнуть, что тайваньский вопрос является важнейшим из коренных интересов Китая и первой "красной линией" в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать", — подчеркнула дипломат и добавила, что Пекин "примет решительные и эффективные меры для защиты государственного суверенитета, безопасности и территориальной целостности".

Выборы главы администрации Тайваня и выборы в Законодательный Юань (парламент острова) состоятся 13 января.