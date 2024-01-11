МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Глава минобороны Британии Грант Шаппс после отражения ВМС страны совместно с США крупнейшей атаки движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Красном море косвенно указал на неизбежность нанесения удара по йеменским хуситам, пишет Financial Times. Сингапур присоединится к операции "Страж процветания" в Красном море

По его словам, "военное возмездие против хуситов может быть неизбежным". Издание отмечает, что Шаппс также обвинил Иран в помощи движению в нападении на корабли.

Отмечается, что Шаппс находится в постоянном контакте с Саудовской Аравией и другими региональными партнерами Лондона, и "все согласны", что атаки хуситов "не могут продолжаться, и мы не позволим этому продолжаться".

"Так что следите за развитием событий", — добавил министр, но не уточнил, какие именно действия будут предприняты. При этом он подчеркнул, что нападение хуситов "изменило ситуацию".

Ранее телеканал CNN передавал, что хуситы выпустили в районе Красного моря 24 ракеты, совершив одну из крупнейших за последние месяцы атак на торговые суда. ВМС США сбили все ракеты, добавил телеканал.

19 ноября 2023 года арабские СМИ сообщали, что группировка "Ансар Аллах" захватила судно под флагом Багамских островов, предположительно, принадлежащее израильской компании. Представитель движения подтверждал РИА Новости, что хуситы захватили в Красном море корабль Galaxy Leader, который, вероятно, принадлежит израильской компании.

Позднее в тот же день, "Ансар Аллах" заверяла, что будет атаковать только суда, которые имеют отношение к Израилю. Нападения продолжатся до тех пор, пока Тель-Авив не прекратит агрессию в отношении палестинцев и сектора Газа. Все остальные корабли вне опасности, добавляли там.