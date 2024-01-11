МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Выступление Владимира Зеленского в австрийском парламенте подрывает нейтральный статус государства, заявил в эфире ZIB2 лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль. Зеленского ждет серьезный разговор с Вашингтоном, пишет СМИ

Он подчеркнул, что "Национальный совет — это не сцена для противоборствующих сторон"

Политик добавил, что если давать слово одной из сторон украинского конфликта, то нужно выслушать и вторую, в противном случае возникает противоречие нейтральному статусу Австрии.

По словам Кикля, он одинаково критично относится и к России, и к Украине. При этом мир будет возможен лишь когда стороны найдут точки соприкосновения, указал он.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.