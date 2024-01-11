2024-01-11T12:57:00+03:00
2024-01-11T12:58:54+03:00
2024-01-11T12:57:00+03:00
2024
https://1prime.ru/society/20240111/842770574.html
В Австрии опасаются негативных последствий от выступления Зеленского
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Выступление Владимира Зеленского в австрийском парламенте подрывает нейтральный статус государства, заявил в эфире ZIB2 лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль. Он... ПРАЙМ, 11.01.2024
общество , экономика, новости, украина, австрия, владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/55/841315536.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/55/841315536.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/55/841315535.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/55/841315535.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/55/841315523.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/55/841315523.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20240111/842768251.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Выступление Владимира Зеленского в австрийском парламенте подрывает нейтральный статус государства, заявил в эфире ZIB2 лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль.
Он подчеркнул, что "Национальный совет — это не сцена для противоборствующих сторон"
Политик добавил, что если давать слово одной из сторон украинского конфликта, то нужно выслушать и вторую, в противном случае возникает противоречие нейтральному статусу Австрии.
По словам Кикля, он одинаково критично относится и к России, и к Украине. При этом мир будет возможен лишь когда стороны найдут точки соприкосновения, указал он.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.