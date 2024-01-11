ХАБАРОВСК, 11 янв — ПРАЙМ. Президенту России Владимиру Путину в ходе посещения в Хабаровске анимационной студии "Мечталет" подарили голубую кофту с белыми надписями, а также рюкзачки. Новая туристическая Мекка. Британцы оценили "личный проект" Путина

"Владимир Владимирович, мы на самом деле видим вас постоянно только вот в такой вот строгой одежде и подумали, что у вас кофты что ли нет, и решили сделать, подарить вам кофту "Мечталет"… и вот эти рюкзачки", — заявил сооснователь студии и вручил подарок.

Российскому лидеру также продемонстрировали снятый в 2019 году мультфильм "о чудесах Хабаровского края" и попросили расписаться на постере.

Кроме того, Путину сообщили, что студия в течение двух лет пыталась попасть в программу развития технопарков, но не успела, так как действие программы закончилось, и попросили вернуть ее. "Ну, нужно просто сейчас посмотреть. Эту программу, мне кажется, сложнее вернуть, чем просто поддержать", — ответил глава государства.

В середине декабря, подводя итоги года, Путин назвал лучший подарок на Новый год: "Самый большой подарок — это дети. И дети наших детей".

По протоколу, подарки главам государств могут подарить в ходе официальных визитов или торжеств. Например, в 2022-м на саммите СНГ, проходившем в Санкт-Петербурге 7 октября, Александр Лукашенко рассказал, что подарил на день рождения Путину трактор Belarus ручной сборки.

Российский лидер неоднократно получал в подарок животных: и арабских скакунов, и орловских рысаков, и жеребцов ахалтекинской породы. Несколько раз ему дарили щенков, зная любовь Путина к собакам. В 2017 году он получил щенка алабая по кличке Верный от главы Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова.

Большая часть сувениров, полученных главой российского государства, отправляется в президентскую библиотеку. Даже если их вручали на день рождения, все равно это собственность государства. По закону президент может взять себе только подарок стоимостью не больше пяти МРОТ.