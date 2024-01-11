МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Инициатива, позволяющая заболевшим сотрудникам выполнять свои обязанности дистанционно, простимулирует экономику, так как сотрудники не будут простаивать, однако необходимо подтверждение факта болезни, чтобы не было злоупотреблений, заявил РИА Новости первый зампред экономического комитета Совфеда Иван Абрамов. Мишустин призвал крупные вузы обновить кадровую политику

Инициатива, разработанная в комитете ГД по труду, предполагает, что заболевший работник сможет выполнять работу дистанционно без оформления больничного листа, сохраняя размер зарплаты, сообщил РИА Новости глава комитета Ярослав Нилов. Нилов также рассказал, что необходимость изменений законодательства появилась еще во времена пандемии коронавируса. Изменения будут давать право работнику по договорённости с работодателем отказаться от страхового случая и от выплат из Соцфонда.

"Подтверждение болезни должно быть, потому что иначе будет злоупотребление: с утра встали, поспали — я болею". Вызов врача на дом, справка, посещение поликлиники, а потом, пожалуйста, принимай решение. Если человек работает дистанционно, тогда здесь нужно выбрать правильную форму, потому что сегодня нет таких полумер: сегодня либо ты болеешь, либо работаешь. А если работаешь на больничном — такой формы нет. Здесь могут быть и частичные выплаты, и от работодателя, и от социального фонда. Это простимулирует нашу экономику, потому что человек будет приносить определенный доход своей компании. При больничном он просто сидит и смотрит телевизор, а здесь он может что-то делать", — сказал Абрамов.

Сенатор отметил, что с каждым годом количество дистанционно работающих сотрудников будет расти, так как у людей сегодня есть много возможностей исполнять свои обязанностей дистанционно. Путин ответил шуткой на вопрос о секрете своей работоспособности

"Нанять человека и содержать в офисе в Москве или он будет делать то же самое дистанционно, что гораздо дешевле. Соответственно, если это дешевле, рынок будет подстраиваться под это. И сегодня, мне кажется, правильно, когда мы будем создавать правовые основы для развития этого процесса, иначе он все равно будет развиваться, но вне правового поля. Бизнес всегда договорится, предприниматели всегда договорятся, но будут страдать работники, потому что будут не защищены", — отметил Абрамов.

Он напомнил, что во время пандемии COVID-19 многие люди перенесли болезнь на ногах — они являлись переносчиками, но сами не болели.

"Сейчас другие правила, а раньше люди должны были определенное количество дней провести дома — человек нормально себя чувствует, но он просто не может общаться с другими людьми, потому что он может быть переносчиком", — добавил он

Абрамов подчеркнул, что не должно быть злоупотреблений ни со стороны работодателя, который будет заставлять больного работать или издеваться над теми, кто болеет, ни со стороны работника, который может таким образом прогуливать работу.