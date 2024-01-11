БРАТИСЛАВА, 11 янв — ПРАЙМ. Вашингтон хочет, чтобы Словакия прыгала под его дудку и осудила Россию за якобы использование северокорейских ракет, но не предоставляет при этом никаких доказательств, заявил в четверг вице-спикер словацкого парламента Любош Блага. Словакия не будет замораживать недвижимость России, заявил Фицо

Москва не раз опровергала бездоказательные заявления о якобы поставках вооружений из КНДР. Ранее посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров в интервью РИА Новости сообщил, что РФ как ответственный член мирового сообщества строго придерживается своих международных обязательств в отношении Пхеньяна по линии Совета безопасности ООН.

"Американцы наивно полагали, что мы будем прыгать под их дудку. Забудьте, эра их лакея Корчока (бывший глава МИД Словакии Иван Корчок — ред.) прошла. Они хотят, чтобы мы осудили использование северокорейских ракет со стороны России, но не предоставили никаких доказательств", — написал Блага в своем Telegram-канале.

Он также напомнил, что США же "отвратительно обманывали весь мир об оружии массового уничтожения в Ираке, потому что хотели напасть на независимую страну".

Словакия — суверенное государство, а не колония США, подчеркнул вице-премьер.

"Пока американцы не предложат реальное доказательство того, что было нарушено международное право, Словакия ни к какой их резолюции не присоединится. Точка", — заключил он.

Ранее глава словацкого МИД Юрай Бланар заявил, что Братислава не подписала заявление с осуждением якобы передачи северокорейских ракет Москве, так как этому не были представлены доказательства, но готова присоединиться к документу, если будут продемонстрированы убедительные факты.

Венгрия и Словакия стали единственными странами в ЕС, которые не подписали заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и глав МИД стран ЕС, а также ряда других азиатских и западных государств о якобы передаче России ракет КНДР. Москва отвергает обвинения в нарушениях санкций Совбеза ООН в отношении КНДР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее оставил заявления о таких поставках без комментариев, но напомнил, что Киев бьет по российским городам западным оружием.

Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев говорил РИА Новости, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета Безопасности в отношении КНДР, опровергают вбросы, что Москва эти ограничения нарушает. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации России.