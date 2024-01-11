МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Возглавляемая Вашингтоном коалиция предпримет попытки усадить Россию за стол переговоров перед президентскими выборами в США, но Москва не расположена договариваться после минских соглашений, заявила РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Ольга Ковитиди. В Совфеде рассказали, как Россия ответит Западу на конфискацию активов

"В преддверии президентских выборов в США и выборов в Европарламент антироссийская коалиция, возглавляемая США, постарается усадить Россию за стол переговоров. Для этого в ближайшее время США и компания будут старательно нагнетать внешнеполитическую повестку, в том числе пытаться создать напряжение у границ России и Белоруссии", — пояснила сенатор.

По ее словам, это нужно Вашингтону "для сохранения лица при плохой игре", при этом очевидно, что "после лже-минсков договариваться с противником Россия не расположена".

Ковитиди отметила, что возглавляемая США объединенная антироссийская коалиция "попытается нагнать жути и вынудить Россию заключить мирный договор".

"Но есть одно очень серьезное но: чем сильнее давить на Россию, тем мощнее обратка, ответный контрудар может стать фатальным для смельчаков, неосмотрительно посчитавших себя бессмертными", — заключила сенатор.

Россия начала спецоперацию 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.